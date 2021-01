Morta Cloris Leachman | da “Frankenstein Junior” a “Malcolm” | tutti i ruoli dell’attrice premio Oscar

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) E’a 94 anni, attrice americana e volto celebre della televisione statunitense, soprattutto negli anni ’70 e ’80. Ricordata nel mondo per il ruolo di Frau Blücher in “”, del 1974,vinse ilcome miglior attrice non protagonista per il film “L’ultimo spettacolo”. L’attrice èper cause naturali nella sua casa di Encinitas, in California. Lo ha reso noto la sua agente, precisando che al suo fianco c’era la figlia. >> Rocketman, il biopic sulla vita di Elton John in prima serata su Canale 5: trama e curiositàa 94 annipuò vantare una ...