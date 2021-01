Ciao ciao Navigation Drawer: il Google Play Store cambia anima e si riorganizza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Era lecito che prima o poi sarebbe accaduto e il momento è arrivato: il Google Play Store manda in pensione il menù laterale a scorrimento, il cosiddetto Navigation Drawer, per fare spazio al nuovo menù accessibile dalla foto profilo della barra di ricerca. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 28 gennaio 2021) Era lecito che prima o poi sarebbe accaduto e il momento è arrivato: ilmanda in pensione il menù laterale a scorrimento, il cosiddetto, per fare spazio al nuovo menù accessibile dalla foto profilo della barra di ricerca. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Nunzia De Girolamo: "Massimo Giletti? Lo insulto spesso". Parte Ciao Maschio

Nunzia De Girolamo sul presunto flirt con Massimo Giletti: “Siamo troppo amici”. Nunzia De Girolamo partirà il 13 febbraio con un nuovo talk, intitolato Ciao Maschio. In realtà Nunzia De Girolamo ha s ...

Llorente saluta Napoli: "Proprio vero, qui si piange due volte. Ciao guagliù"

Llorente è passato all'Udinese e attraverso il suo profilo Twitter ha voluto salutare Napoli con un bel messaggio social.

