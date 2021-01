Caso GameStop, con l'effetto Reddit il titolo cresce del 333% in un mese (Di giovedì 28 gennaio 2021) La piattaforma di trading Robinhood limita le transazioni per GameStop , AMC, BlackBerry e Nokia dopo la volata delle ultime sedute, innescata dalla battaglia fra gli investitori individuali di Reddit ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 28 gennaio 2021) La piattaforma di trading Robinhood limita le transazioni per, AMC, BlackBerry e Nokia dopo la volata delle ultime sedute, innescata dalla battaglia fra gli investitori individuali di...

