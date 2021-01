Assassin's Creed Valhalla ed il bizzarro modo dei giocatori che muoiono in game per aiutare altri utenti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non sembra esserci niente come il cameratismo condiviso tra i giocatori che si divertono moltissimo a giocare ad Assassin's Creed Valhalla. Di recente, la fan base online si è riunita ancora una volta per aiutare i loro compagni vichinghi a completare un obiettivo apparentemente buggato all'interno del gioco. Assassin's Creed Valhalla non è estraneo a bug e glitch, e la maggior parte dei suoi giocatori ne è estremamente consapevole. Con il team di sviluppo che è al lavoro per migliorare costantemente l'esperienza di gioco, i giocatori si sono impegnati ad aiutare agli altri fan che vogliono solo completare le sfide disponibili ma si trovano bloccati a causa di uno dei più fastidiosi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non sembra esserci niente come il cameratismo condiviso tra iche si divertono moltissimo a giocare ad's. Di recente, la fan base online si è riunita ancora una volta peri loro compagni vichinghi a completare un obiettivo apparentemente buggato all'interno del gioco.'snon è estraneo a bug e glitch, e la maggior parte dei suoine è estremamente consapevole. Con il team di sviluppo che è al lavoro per migliorare costantemente l'esperienza di gioco, isi sono impegnati adaglifan che vogliono solo completare le sfide disponibili ma si trovano bloccati a causa di uno dei più fastidiosi ...

Diversi giocatori stanno morendo volutamente in Assassin's Creed Valhalla per aiutare altri utenti a completare un obiettivo.

