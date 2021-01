Stefania Salmaso | Code e assembramenti | il voto anticipato sarebbe un bel problema

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “L’immunità di gregge? È il caso di essere chiari sull’argomento: al momento non è raggiungibile”: a parlare all’HuffPost è, membro dell’Associazione Italiana di Epidemiologia. La scienziata spiega che “l’immunità fornita a tutta la comunità da una elevata proporzione di immuni è un concetto cruciale per la maggior parte delle malattie infettive ma, in questo contesto e nel breve periodo, è un obiettivo al quale non possiamo tendere. Essa, infatti, presuppone la presenza di soggetti che interrompono la catena dei contagi, perché non si infettano e non contagiano nessun altro, rappresentando una protezione indiretta anche dei non immuni”. “Al momento sappiamo che la vaccinazione anti-Covid ci protegge dallo sviluppo di un quadro clinico severo, ma non siamo in grado affermare se essa induca immunità anche rispetto alla circolazione ...