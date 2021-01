Sondaggi: gli italiani preferiscono Conte a Salvini (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ieri Nando Pagnoncelli a Dimartedì ha illustrato i Sondaggi Ipsos della settimana che questa volta si sono focalizzati sui protagonisti della crisi di governo: Conte, Renzi e Salvini. La rilevazione di Pagnoncelli ha sondato qual è la popolarità del premier dimissionario e del personaggio politico che, se si dovesse andare a elezioni e il centrodestra formasse un governo, sarebbe il candidato a sostituirlo: Salvini si ferma al 29% dei consensi mentre praticamente la metà degli intervistati vorrebbe ancora Giuseppe Conte alla guida del Paese. La domanda successiva ha indagato l’umore dei cittadini riguardo l’apertura della crisi di governo. Renzi ha fatto bene? Per il 65% no. E il restante 23% che approva, ha poi precisato Pagnoncelli, è formato da elettori di centrodestra che ovviamente vedono la ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ieri Nando Pagnoncelli a Dimartedì ha illustrato iIpsos della settimana che questa volta si sono focalizzati sui protagonisti della crisi di governo:, Renzi e. La rilevazione di Pagnoncelli ha sondato qual è la popolarità del premier dimissionario e del personaggio politico che, se si dovesse andare a elezioni e il centrodestra formasse un governo, sarebbe il candidato a sostituirlo:si ferma al 29% dei consensi mentre praticamente la metà degli intervistati vorrebbe ancora Giuseppealla guida del Paese. La domanda successiva ha indagato l’umore dei cittadini riguardo l’apertura della crisi di governo. Renzi ha fatto bene? Per il 65% no. E il restante 23% che approva, ha poi precisato Pagnoncelli, è formato da elettori di centrodestra che ovviamente vedono la ...

