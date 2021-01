Senatori in prestito e lite sul simbolo. La nascita travagliata dei Costruttori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Battesimo con lite, e scattano i prestiti. Nasce al Senato - dopo un travaglio complicato quanto mediatico - il gruppo Europeisti Maie Centro Democratico, l’avanguardia “contiana” che dovrebbe attrarre i numeri decisivi per varare il Conte Ter con i paletti richiesti dal Quirinale. Ma all’ultimo istante, tra i dieci Senatori non compare Sandra Lonardo, in prima fila nell’operazione “responsabili”. Il decimo nome, aggiunto a penna sulla lettera inviata alla presidente Elisabetta Casellati, è invece quello di Tatiana Rojc, senatrice friulana del Pd. Un prestito agli alleati per riuscire a formare il gruppo. Chissà se con diritto di riscatto, lo si scoprirà più avanti. Non è l’unico: anche il senatore Gianni Marilotti, eletto in Sardegna con i Cinquestelle e poi passato al gruppo delle Autonomie, si è messo una mano sulla coscienza. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Battesimo con, e scattano i prestiti. Nasce al Senato - dopo un travaglio complicato quanto mediatico - il gruppo Europeisti Maie Centro Democratico, l’avanguardia “contiana” che dovrebbe attrarre i numeri decisivi per varare il Conte Ter con i paletti richiesti dal Quirinale. Ma all’ultimo istante, tra i diecinon compare Sandra Lonardo, in prima fila nell’operazione “responsabili”. Il decimo nome, aggiunto a penna sulla lettera inviata alla presidente Elisabetta Casellati, è invece quello di Tatiana Rojc, senatrice friulana del Pd. Unagli alleati per riuscire a formare il gruppo. Chissà se con diritto di riscatto, lo si scoprirà più avanti. Non è l’unico: anche il senatore Gianni Marilotti, eletto in Sardegna con i Cinquestelle e poi passato al gruppo delle Autonomie, si è messo una mano sulla coscienza. ...

Battesimo con lite, e scattano i prestiti. Nasce al Senato - dopo un travaglio complicato quanto mediatico - il gruppo Europeisti Maie Centro Democratico, l’avanguardia “contiana” che dovrebbe attrarr ...

