Scuola in presenza e rischi assembramenti, a Telese Terme convocato il C.O.C. (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Dando seguito all’invito che il Presidente De Luca ha rivolto ai sindaci della Campania, affinché si predispongano servizi di controllo per l’ingresso e l’uscita degli alunni e degli studenti dagli istituti scolastici onde evitare assembramenti, è stata convocata una riunione del C.O.C. alla quale hanno preso parte il sindaco e il vicesindaco del Comune di Telese Terme, rappresentanti delle forze dell’ordine, il comandante della Polizia Municipale e il responsabile della Protezione Civile locale. In particolare, il sindaco Giovanni Caporaso ha ricordato che, con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, a Telese transiteranno circa 2mila studenti, per cui si rende necessario un piano per presidiare le zone dove ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Dando seguito all’invito che il Presidente De Luca ha rivolto ai sindaci della Campania, affinché si predispongano servizi di controllo per l’ingresso e l’uscita degli alunni e degli studenti dagli istituti scolastici onde evitare, è stata convocata una riunione del C.O.C. alla quale hanno preso parte il sindaco e il vicesindaco del Comune di, rappresentanti delle forze dell’ordine, il comandante della Polizia Municipale e il responsabile della Protezione Civile locale. In particolare, il sindaco Giovanni Caporaso ha ricordato che, con la ripresa delle attività scolastiche in, atransiteranno circa 2mila studenti, per cui si rende necessario un piano per presidiare le zone dove ...

