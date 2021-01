Roberta Siragusa | parla un’amica | “Pietro la picchiava sempre”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ieri è arrivata una sconcertante confessione didi. La ragazza, in lacrime, ha confessato cheMorreale: “. Poi la minacciava di non dire nulla, altrimenti avrebbe fatto male a lei e alla sua famiglia”. Intanto, dal carcere Morreale continua ancora a dirsi innocente, ma i Pm sonopiù convinti di riuscire presto a provare la sua colpevolezza. Troppe le incongruenze nel racconto di Morreale per poter corrispondere alla verità dei fatti. Quando la madre dilo chiama non avendo visto rincasare la figlia, Morreale prima non risponde, poi risponde e le dice di aver “lasciatoa casa intono alle 2“. I famigliari di Morreale, dal canto loro, asseriscono di non ...