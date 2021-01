Olanda, rivolte nella notte: i cittadini scendono in strada contro le restrizioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una protesta dura, rabbiosa. Da condannare nelle sue derive più violente. Ma che restituisce la giusta misura della frustrazione ormai insopportabile di cittadini costretti a casa da mesi, impossibilitati a lavorare, in difficoltà nell’arrivare a fine mese a causa delle restrizioni imposte da governi sempre pronti a chiedere sacrifici e sempre in ritardo, invece, al momento di dare aiuto. Una notte difficile, quella vissuta dall’Olanda, con la polizia costretta a scendere in strada per la seconda volta nel giro di 48 ore per cercare di riportare la calma ed evitare che la situazione potesse precipitare. Le proteste hanno nel mirino il coprifuoco imposto alla popolazione in questi giorni dal governo di Mark Rutte, che si è nel frattempo dimesso. Alle proteste pacifiche di chi si è detto stanco di ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una protesta dura, rabbiosa. Da condannare nelle sue derive più violente. Ma che restituisce la giusta misura della frustrazione ormai insopportabile dicostretti a casa da mesi, impossibilitati a lavorare, in difficoltà nell’arrivare a fine mese a causa delleimposte da governi sempre pronti a chiedere sacrifici e sempre in ritardo, invece, al momento di dare aiuto. Unadifficile, quella vissuta dall’, con la polizia costretta a scendere inper la seconda volta nel giro di 48 ore per cercare di riportare la calma ed evitare che la situazione potesse precipitare. Le proteste hanno nel mirino il coprifuoco imposto alla popolazione in questi giorni dal governo di Mark Rutte, che si è nel frattempo dimesso. Alle proteste pacifiche di chi si è detto stanco di ...

zazoomblog : Olanda rivolte nella notte: i cittadini scendono in strada contro le restrizioni - #Olanda #rivolte #nella #notte: - soteros1 : RT @ivocamic: GUERRIGLIA IN #OLANDA CONTRO IL #LOCKDOWN seconda notte di proteste La gente si è rotta le palle della #DittaturaSanitaria… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UE #Olanda La polizia è scesa in forze nelle strade delle città olandesi n… - AnnaP1953 : RT @ivocamic: GUERRIGLIA IN #OLANDA CONTRO IL #LOCKDOWN seconda notte di proteste La gente si è rotta le palle della #DittaturaSanitaria… - Damianodanny1 : A GENTE SI È ROTTA LE PALLE 2 NOTTE DI RIVOLTE IN OLANDA DOVE CENTINAIA DI PERSONE SONO SCESE IN STRADA CONTRO IL L… -