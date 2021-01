Napoli, non solo Benitez: De Laurentiis ha chiamato altri due allenatori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione? Aurelio De Laurentiis valuta diversi profili per sostituire Gattuso Secondo quanto ricostruito da Corriere dello Sport, il futuro di Gennaro Gattuso è sempre più in bilico ed è legato indissolubilmente ai prossimi risultati. Le manovre per sostituirlo sono già cominciate e fra i profili valutati non c’è solo Rafa Benitez. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe sondato anche la disponibilità di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi sarà l’allenatore delnella prossima stagione? Aurelio Devaluta diversi profili per sostituire Gattuso Secondo quanto ricostruito da Corriere dello Sport, il futuro di Gennaro Gattuso è sempre più in bilico ed è legato indissolubilmente ai prossimi risultati. Le manovre per sostituirlo sono già cominciate e fra i profili valutati non c’èRafa. Il presidente delAurelio De, infatti, avrebbe sondato anche la disponibilità di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Leggi su Calcionews24.com

marcoconterio : ???? Non solo #Milan: su Jordan Amavi dell'#OM c'è anche il #Napoli. Il terzino classe '94 va in scadenza con il Mars… - fanpage : A soli 8 anni fu sottoposto a orribili esperimenti, cavia innocente dell'orrore. Sergio De Simone non può essere di… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - tackleduro : I milanisti non stanno impazzendo per DeRoon né per il derby perso in Coppa Italia. I milanisti hanno capito che co… - erma_gico : @ValeriaParrell2 Forse era tra quelli che lasciò Napoli ma non l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli non Milik: "A Napoli non giocavo, pronto per il Marsiglia" Corriere dello Sport.it Sportitalia, Pedullà ad ADL: "Non si vive di dimissioni, se non ci credi devi esonerarlo"

Rino Gattuso crede di aver fatto un lavoro con grande dignità alla guida del Napoli, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà ...

Napoli, non solo Benitez: De Laurentiis ha chiamato altri due allenatori

Chi sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione? Aurelio De Laurentiis valuta diversi profili per sostituire Gattuso ...

Rino Gattuso crede di aver fatto un lavoro con grande dignità alla guida del Napoli, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà ...Chi sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione? Aurelio De Laurentiis valuta diversi profili per sostituire Gattuso ...