“Lui è peggio di me” | la prima volta di Marco Giallini alla conduzione

Marco Giallini e Giorio Panariello insieme per "Lui è peggio di me", il nuovo programma di Rai Tre Partirà il 4 febbraio 2021 su Rai Tre "Lui è peggio di me", il programma che Giorgio Panariello e Marco Giallini condurranno per la prima volta insieme. I due sono una coppia un po' insolita, anche perché mai si penserebbe che abbiano qualcosa in comune. Invece no. Panariello e Giallini si sono conosciuti ad una cena e da lì è stato colpo di fulmine. Professionale, ovviamente. Di recente sono stati ospiti di Fiorella Mannoia in "La musica che gira intorno" e lì hanno parlato di questa nuova avventura, invitando il pubblico a seguirli. "Lui è peggio di me" non è un titolo a caso. È tratto dal film con Adriano Celentano e ...

Un’occasione di intrattenimento tutta da scoprire quella che aspetta il pubblico italiano nella prima serata del 4 febbraio su Rai Tre.

ROMA – Partita infinita a Bergamo, con Atalanta e Lazio che si rincorrono e se ne danno di santa ragione. È sembrato un match pugilistico, molta attenzione nello sferrare pugni e poca alla fase difens ...

