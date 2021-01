L’élite del calcio e gli effetti della pandemia: due miliardi di ricavi in meno. Ecco perché un mercato folle non è più sostenibile (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Difficile capire quanto sia profondo l’abisso. Anche perché i numeri sono pennellate che dipingono un quadro ancora più cupo del previsto. A far risuonare l’allarme rosso, nel senso finanziario del termine, è stata la Deloitte, totem delle aziende di consulenza e revisione contabile, che ha messo nero su bianco una fotografia precisa degli effetti della pandemia sulle performance finanziare dei maggiori club di calcio europei. E le cifre contenute nel Football Money League sono piuttosto orrorose. Nella stagione 2019/2020 le società hanno dovuto fronteggiare una contrazione dei ricavi pari a 1.1 miliardi di euro. Un dato destinato a peggiorare e che, alla fine di questa stagione, arriverà a sfondare quota 2 miliardi. Nello specifico, i 20 club più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Difficile capire quanto sia profondo l’abisso. Anchei numeri sono pennellate che dipingono un quadro ancora più cupo del previsto. A far risuonare l’allarme rosso, nel senso finanziario del termine, è stata la Deloitte, totem delle aziende di consulenza e revisione contabile, che ha messo nero su bianco una fotografia precisa deglisulle performance finanziare dei maggiori club dieuropei. E le cifre contenute nel Football Money League sono piuttosto orrorose. Nella stagione 2019/2020 le società hanno dovuto fronteggiare una contrazione deipari a 1.1di euro. Un dato destinato a peggiorare e che, alla fine di questa stagione, arriverà a sfondare quota 2. Nello specifico, i 20 club più ...

Anna280511823 : @NicolaPorro @patriziagatto3 @amata_andrea In Italia si sono favorite e caldeggiate le MIGRAZIONI ricorrendo a slo… - RobinHoodONLUS : L'ultimo atto suicidario della classe politica e dei governati ormai storditi da partiti di regime e media asservit… - bordinga : Auguri Ester Exposito te la tiri come se ce l’avessi solo tu ma d’altronde sei la più figa del pianeta e non ti si… - LiaColombo1 : ? brevetti, i primi farmaci chimici, le prime molecole attive. Flexner e la sua squadra d’élite denominata “Hopkins… - PonytaEle : @Theskeptical_ @AnaFloraCastro1 L'elite vuole la cinesizzazione del mondo = un ibrido tra liberismo e comunismo glo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’élite del Matera, ucciso a coltellate durante lite - Affaritaliani.it Affaritaliani.it