Juventus-Spal, Chiesa: “Vogliamo arrivare fino infondo anche in Coppa Italia. Inter? Prima testa alla Samp” (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Teniamo tantissimo a questa Coppa, Vogliamo arrivare in fondo a qualsiasi competizione. Volevamo vincere ma ora pensiamo alla gara con la Samp in campionato e poi avremo la semifinale contro l'Inter".Sono le parole dell'esterno della Juventus Federico Chiesa che, Intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" a margine del successo contro la Spal, ha commentato la prova offerta questa sera dalla sua squadra: volata in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, proprio grazie alla vittoria maturata questa sera all'"Allianz Stadium"."Abbiamo impegni ravvicinati ma siamo una grande squadra e saremo pronti a qualsiasi partita. Siamo la Juve e ... Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Teniamo tantissimo a questain fondo a qualsiasi competizione. Volevamo vincere ma ora pensiamogara con lain campionato e poi avremo la semifinale contro l'".Sono le parole dell'esterno dellaFedericoche,venuto ai microfoni di "Rai Sport" a margine del successo contro la, ha commentato la prova offerta questa sera dsua squadra: volata in semifinale dicontro l', proprio grazievittoria maturata questa sera all'"Allianz Stadium"."Abbiamo impegni ravvicinati ma siamo una grande squadra e saremo pronti a qualsiasi partita. Siamo la Juve e ...

