Fabio Fazio fa una dichiarazione fortissima, dovrei "smettere definitivamente ma devo chiedere il permesso a … " (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Fabio Fazio, ormai da diciotto anni, è al timone della trasmissione televisiva "Che tempo che fa" la cui formula, negli anni, non è mai variata molto. La presenza fissa della Littizzetto per Fazio è una certezza ma, inaspettatamente, ha rivelato che sta pensando si smettere di fare televisione in prima serata. La dichiarazione di Fabio Fazio " … forse dovrei smettere" Fabio Fazio ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni durante la quale si è messo a nudo e ha rivelato alcuni suoi pensieri che nessuno si aspettava. Fabio Fazio ha detto: "Dico sempre che mi piacerebbe rifare Il Pranzo è Servito. Sto pensando seriamente a un programma ..."

