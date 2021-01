Covid, l'uomo muore più della donna: 'colpa' di geni e ormoni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli hanno 1,7 volte in più di probabilità di morire per rispetto alle . Tutto dipende da fattori genetici, e del sistema immunitario. A dirlo sono gli studiosi della Yale University , che in un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli hanno 1,7 volte in più di probabilità di morire per rispetto alle . Tutto dipende da fattori genetici, e del sistema immunitario. A dirlo sono gli studiosiYale University , che in un ...

La pandemia di Covid-19 ha avuto inizio con ogni probabilità a Wuhan ... Consapevole della necessità di proteggere la sua immagine di uomo forte e di scongiurare possibili accuse di indecisione, Xi ...

Gli uomini hanno 1,7 volte in più di probabilità di morire per Covid-19 rispetto alle donne. Tutto dipende da fattori genetici, ormonali e del sistema immunitario. A dirlo sono ...

