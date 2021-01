Atalanta-Lazio, Gasperini: “Gara avvincente, semifinale un traguardo. Quel rosso a Palomino…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'Atalanta batte la Lazio e vola in semifinale.Missione compiuta per la Dea, che batte la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, strappando il pass per la semifinale grazie ad uno spettacolare 3-2 deciso dalle reti di Djimsiti, Malinovskyi e Miranchuk. Una prova convincente analizzata ai microfoni di "Rai Sport" dal tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, intervenuto al triplice fischio. “E’ stata una Gara avvincente, bellissima per certi aspetti. Siamo partiti bene, poi sull’1-0 abbiamo un po’ smesso di giocare, sbagliando tanto. Quando la Lazio ha ribaltato il risultato abbiamo ripreso a giocare. Il rosso a Palomino sembrava avesse complicato tutto, ma siamo venuti fuori sbagliando anche un rigore. Gli ultimi ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'batte lae vola in.Missione compiuta per la Dea, che batte lanei quarti di finale di Coppa Italia, strappando il pass per lagrazie ad uno spettacolare 3-2 deciso dalle reti di Djimsiti, Malinovskyi e Miranchuk. Una prova convincente analizzata ai microfoni di "Rai Sport" dal tecnico nerazzurro Gian Piero, intervenuto al triplice fischio. “E’ stata una, bellissima per certi aspetti. Siamo partiti bene, poi sull’1-0 abbiamo un po’ smesso di giocare, sbagliando tanto. Quando laha ribaltato il risultato abbiamo ripreso a giocare. Ila Palomino sembrava avesse complicato tutto, ma siamo venuti fuori sbagliando anche un rigore. Gli ultimi ...

