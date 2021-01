Ambiente, Biden lancia la rincorsa «ai 4 anni persi» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con due round di ordini esecutivi, Joe Biden ha chiesto alle agenzie governative di «lasciarsi guidare dalla migliore scienza» per annullare dozzine di scelte dell’era Trump, fatte a misura e favore delle industrie del carbone, del petrolio e del gas. In questa svolta Biden è coadiuvato da John Kerry, primo «inviato presidenziale per l’Ambiente» e Gina McCarthy, ex amministratore dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente, Epa, e ora primo consigliere della Casa Bianca per il clima. KERRY E MCCARTHY, durante la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con due round di ordini esecutivi, Joeha chiesto alle agenzie governative di «lasciarsi guidare dalla migliore scienza» per annullare dozzine di scelte dell’era Trump, fatte a misura e favore delle industrie del carbone, del petrolio e del gas. In questa svoltaè coadiuvato da John Kerry, primo «inviato presidenziale per l’» e Gina McCarthy, ex amministratore dell’Agenzia per la protezione dell’, Epa, e ora primo consigliere della Casa Bianca per il clima. KERRY E MCCARTHY, durante la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

