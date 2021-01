Zenga può ripartire dalla Cina: in pole per il post Benitez (Di martedì 26 gennaio 2021) Il futuro di Walter Zenga potrebbe essere in Cina. L'ex allenatore anche del Cagliari, dopo l'esperienza in Sardegna, è alla ricerca di una nuova esperienza e questa potrebbe presto arrivare.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex Uomo Ragno potrebbe presto tornare alla guida di una squadra. Per lui potrebbe esserci una nuova tappa esotica, l'ennesima della sua carriera: la Cina. Il tecnico sarebbe in lizza per sostituire Rafa Benitez alla guida del Dalian in Super League. Lo spagnolo ha infatti comunicato nelle scorse ore il suo addio al club lasciando di fatto scoperto il ruolo di guida tecnica.caption id="attachment 1084131" align="alignnone" width="376" Benitez (Instagram Benitez)/captionAnche l'ex Barcellona Setien candidato per la guida del Dalian ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Il futuro di Walterpotrebbe essere in. L'ex allenatore anche del Cagliari, dopo l'esperienza in Sardegna, è alla ricerca di una nuova esperienza e questa potrebbe presto arrivare.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex Uomo Ragno potrebbe presto tornare alla guida di una squadra. Per lui potrebbe esserci una nuova tappa esotica, l'ennesima della sua carriera: la. Il tecnico sarebbe in lizza per sostituire Rafaalla guida del Dalian in Super League. Lo spagnolo ha infatti comunicato nelle scorse ore il suo addio al club lasciando di fatto scoperto il ruolo di guida tecnica.caption id="attachment 1084131" align="alignnone" width="376"(Instagram)/captionAnche l'ex Barcellona Setien candidato per la guida del Dalian ITA Sport ...

sullabasedi : RT @anto_nella75: Mi chiedo...ma Tommy quando Pier è stato male per il casino creato dalla famiglia e dalla mancanza del figlio..avete mai… - vale210203 : RT @anto_nella75: Mi chiedo...ma Tommy quando Pier è stato male per il casino creato dalla famiglia e dalla mancanza del figlio..avete mai… - anto_nella75 : Mi chiedo...ma Tommy quando Pier è stato male per il casino creato dalla famiglia e dalla mancanza del figlio..avet… - ItaSportPress : Zenga può ripartire dalla Cina: in pole per il post Benitez - - imphaddicted : RT @Auroraa_99: Tommaso può dire questo, ma Pier deve sceglierlo come primo finalista. Tommaso può giudicarlo senza mai aver chiesto una so… -