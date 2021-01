‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 26 01 21

Leggi su isaechia

(Di martedì 26 gennaio 2021) La sapete quella barzelletta in cui Maria De Filippi dice ad Armando Incarnato che corre il rischio di passare per maschilista e quindi gli fa ripetere per tre volte il concetto e ogni volta in cui lui lo ripete sembra più maschilista della volta precedente? No, davvero, ovunque non si fa altro che fare passi avanti per cercare di abolire le discriminazioni tra la figura maschile e quella femminile, non si fa altro che sottolineare l’importanza di lanciare messaggi corretti specie nella tv generalista rivolta al grande pubblico e l’importanza, soprattutto, di non lanciarne di ambigui e pericolosi, e la De Filippi cosa fa? Permette a un tizio non meglio identificato e di cultura non ben precisata (voglio essere elegante, capitemi), di farneticare per mezz’ora su Canale 5 sul fatto che ‘la donna che deve stare accanto a me non può avere avuto rapporti fisici con persone con cui mi sono ...