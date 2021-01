Un portavoce di Astrazeneca smentisce i dati tedeschi | ' È falso che il vaccino non agisca sugli over 65'

(Di martedì 26 gennaio 2021) Alcune fonti gnative tedesche avevano riferito come ilagisse debolmente sulle persone di età maggiore a 65 anni. Undell'azienda ha voluto smentire queste ...

Bubu_Inter : RT @RaiNews: 'A novembre, abbiamo pubblicato dati su @TheLancet che dimostrano che gli anziani hanno mostrato forti risposte immunitarie al… - RaiNews : 'A novembre, abbiamo pubblicato dati su @TheLancet che dimostrano che gli anziani hanno mostrato forti risposte imm… - Bubu_Inter : RT @ultimenotizie: 'Sono completamente errati i report secondo cui l'efficacia del vaccino AstraZeneca/Oxford' anti-Covid 'è dell'8% negli… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: 'Sono completamente errati i report secondo cui l'efficacia del vaccino AstraZeneca/Oxford' anti-Covid 'è dell'8% negli… - ultimenotizie : 'Sono completamente errati i report secondo cui l'efficacia del vaccino AstraZeneca/Oxford' anti-Covid 'è dell'8% n… -

Ultime Notizie dalla rete : portavoce Astrazeneca

"Il dato in base al quale l'efficacia del vaccino anti-Covid Oxford-AstraZeneca sia pari all'8% negli anziani over 65 è completamente sbagliato - ha detto un portavoce di AstraZeneca -. In Gran ...«Sono completamente errati i report secondo cui l'efficacia del vaccino AstraZeneca/Oxford» contro Covid-19 «è dell'8% negli adulti di età superiore ai ...