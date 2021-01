Snowpiercer 2x01 | recensione | scontro fra treni su Netflix

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ladel primo episodio della seconda stagione di, la serie distopica ad alta velocità disponibile su. Con ladisi torna sul treno che già aveva incantato i lettori dei fumetti francesi e gli spettatori cinematografici, e che dall'anno scorso fa parte del palinsesto televisivo del canale TNT (fuori dagli Stati Uniti, il giorno dopo la messa in onda in patria, ci pensa). La serie è arrivata sugli schermi lo scorso maggio, in un momento a suo modo calzante, dato che parte della premessa ruota attorno alla permanenza in un luogo chiuso dal quale è sconsigliato di uscire se si vuole sopravvivere. E proprio la seconda stagione è stata vittima dell'emergenza sanitaria, …