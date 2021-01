Sea of Thieves in un nuovo video che elenca tutte le novità in arrivo con la stagione uno (Di martedì 26 gennaio 2021) Sea of Thieves si prepara per una nuova stagione che inizierà il 28 gennaio: oltre ad una nuova rotta che vi farà guadagnare valuta di gioco, cosmetici ed emote, i giocatori possono anche acquistare il Plunder Pass per ulteriori premi. I contenuti stagionali sono gratuiti per tutti i giocatori e non richiedono alcuna spesa. Le stagioni dureranno tre mesi e aggiungeranno nuove meccaniche di gioco ed eventi live, anche se continueranno a essere pubblicati aggiornamenti mensili. Il Premium Plunder Pass costerà 999 monete, che possono essere acquistate con denaro reale, guadagnate dalla rotta gratuita o ottenute dagli Scheletri Antichi in-game. Ci sono 100 livelli in totale da superare e Rare afferma che ci sono premi per un valore di $ 40 da guadagnare dal pass premium. Vale la pena notare che non ci saranno oggetti solo per il Plunder Pass: tutto ciò che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Sea ofsi prepara per una nuovache inizierà il 28 gennaio: oltre ad una nuova rotta che vi farà guadagnare valuta di gioco, cosmetici ed emote, i giocatori possono anche acquistare il Plunder Pass per ulteriori premi. I contenuti stagionali sono gratuiti per tutti i giocatori e non richiedono alcuna spesa. Le stagioni dureranno tre mesi e aggiungeranno nuove meccaniche di gioco ed eventi live, anche se continueranno a essere pubblicati aggiornamenti mensili. Il Premium Plunder Pass costerà 999 monete, che possono essere acquistate con denaro reale, guadagnate dalla rotta gratuita o ottenute dagli Scheletri Antichi in-game. Ci sono 100 livelli in totale da superare e Rare afferma che ci sono premi per un valore di $ 40 da guadagnare dal pass premium. Vale la pena notare che non ci saranno oggetti solo per il Plunder Pass: tutto ciò che ...

