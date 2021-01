Sampdoria-Juventus: probabili formazioni e in tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Sampdoria-Juventus, match valido per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, si giocherà allo Stadio Marassi sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18. Come arrivano le due squadre? I blucerchiati sono decimi in classifica con 26 punti e arrivano da due vittorie consecutive. Con l’arrivo di Ranieri, la squadra si è risollevata battendo persino l’Inter. Motivo per cui proveranno lo sgambetto ai bianconeri. I campioni d’Italia, dopo la brutta sconfitta di Milano contro i nerazzurri di Conte, si sono rialzati vincendo la Supercoppa Italiana e battendo il Bologna nel turno precedente. Attualmente occupano il quarto posto insieme all’Atalanta e con una partita da recuperare. Sampdoria-Juventus: le probabili formazioni Mister Ranieri si affiderà sempre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021), match valido per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, si giocherà allo Stadio Marassi sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18. Come arrivano le due squadre? I blucerchiati sono decimi in classifica con 26 punti e arrivano da due vittorie consecutive. Con l’arrivo di Ranieri, la squadra si è risollevata battendo persino l’Inter. Motivo per cui proveranno lo sgambetto ai bianconeri. I campioni d’Italia, dopo la brutta sconfitta di Milano contro i nerazzurri di Conte, si sono rialzati vincendo la Supercoppa Italiana e battendo il Bologna nel turno precedente. Attualmente occupano il quarto posto insieme all’Atalanta e con una partita da recuperare.: leMister Ranieri si affiderà sempre ...

MoliPietro : Sampdoria-Juventus: probabili formazioni e in tv - infoitsport : Sampdoria, un giorno di riposo: da martedì si pensa alla Juventus - mariobidi : @MariaC08220254 Eh lo so Maria..però ho visto dal vivo giocare in quei ruoli Tardelli, Platini, Pirlo, Vidal, Pogba… - SilvestriP : Galles, il portiere ha segnato direttamente dalla propria porta (Video) #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli #Lazio… - francescoverro1 : RT @laziopage: Classifica Serie A ultime 4 giornate 12 Lazio 10 Atalanta 9 Juventus 9 Sampdoria 7 Genoa 7 Hellas 7 Roma 7 Spezia 6 Fioren… -