Roma | Dzeko ancora a parte | Calafiori spera nel rientro

(Di martedì 26 gennaio 2021) A cinque giorni dalla sfida di campionato contro l’Hellas Verona, in casacontinua a tenere banco il caso Edin. L’attaccante bosniaco – escluso dal tecnico Fonseca nel match contro lo Spezia ufficialmente per una “contusione” – ha svolto anche oggi lavoro differenziato in compagnia di Pedro, Mkhitaryan,e Pellegrini che ha presoad una seduta di gestione fisica programmata. Per il laterale classe 2002 c’è comunque ottimismo per il recupero in vista del match contro gli uomini di Juric e domani potrebbe essere il giorno giusto per ilin gruppo. Un vero banco di prova per i giallorossi a caccia della prima vittoria stagionale contro una delle otto squadre dei piani alti della classifica. Intanto, in attesa dell’arrivo sul mercato di Bryan Reynolds, la ...