Napoli, Llorente all’Udinese: cessione in vista anche per un terzino (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo la cessione al Marsiglia di Milik, arriva anche quella di Fernando Llorente che è pronto a firmare per l’Udinese. In questo momento infatti sta svolgendo le visite mediche e si ritiene pronto a questa nuova avventura. Prosegue quindi l’operazione sfoltimento da parte del Napoli. Quella di Milik era una cessione già nell’aria da diversi mesi. Fernando Llorente era ormai fuori dai piani del tecnico Gattuso. La carta d’identità infatti non giocava a favore del centravanti basco. Tra un mese esatto infatti compirà 36 anni. Il club azzurro invece ha puntato tuto su Osimhen e Mertens, con Andrea Petagna pronto a regalare una valida alternativa. Insomma il reparto era sovraffollato ed in questo modo il Napoli è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo laal Marsiglia di Milik, arrivaquella di Fernandoche è pronto a firmare per l’Udinese. In questo momento infatti sta svolgendo le visite mediche e si ritiene pronto a questa nuova avventura. Prosegue quindi l’operazione sfoltimento da parte del. Quella di Milik era unagià nell’aria da diversi mesi. Fernandoera ormai fuori dai piani del tecnico Gattuso. La carta d’identità infatti non giocava a favore del centravanti basco. Tra un mese esatto infatti compirà 36 anni. Il club azzurro invece ha puntato tuto su Osimhen e Mertens, con Andrea Petagna pronto a regalare una valida alternativa. Insomma il reparto era sovraffollato ed in questo modo ilè ...

