Microsoft Flight Simulator | rimandato l’ultimo update

Leggi su tuttotek

(Di martedì 26 gennaio 2021) Dovremo aspettare ancora un po’ prima di solcare i cieli del Regno Unito e dell’Irlanda. Il World3 diè stato infattiIl Team Asobo continua incessantemente ad aggiornare uno dei più mastodontici titoli di questa generazione. Questa ultima incarnazione diè infatti uno dei più grandi passi avanti verso la simulazione di volo totale. L’innovazione sta nel sistema di rendering del mondo di gioco, che sfrutta dati provenienti in tempo reale dal provider Bing Maps per poi rielaborarli e rappresentarli a schermo grazie ad una A.I. Il tutto, con un numero di aerei sempre più grande, per non parlare della quantità di aeroporti inseriti.l’atteso ultimodi ...