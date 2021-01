Maxxi | domani per giornata Memoria ‘Il campo di Fossoli tra storia e futuro’

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – Ildie’ un importante luogo della, teatro di alcune delle pagine piu’ buie dellaitaliana e internazionale: costruito nel 1942 comeper prigionieri di guerra, sara’ poi trasformato dalla Repubblica Sociale Italiana indi raccolta per ebrei e oppositori politici. Dal 1944 il comando germanico rileva una parte dell’area rendendola Polizei und Durchgangslager (di polizia e di transito), per prigionieri politici e razziali, che vengono trasferiti adai campi e dalle carceri del nord Italia per essere deportati nei Lager europei. Daldipartirono per Auschwitz, Dachau, Mauthausen e per altri lager oltre 2.800 ebrei, un terzo della deportazione ...