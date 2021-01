La Ferrero di Balvano assume per i Nutella Biscuits (Di martedì 26 gennaio 2021) In Basilicata nuove assunzioni alla Ferrero di Balvano per implementare la produzione dei Nutella Biscuits: entro il 2024 l’inserimento di 68 unità lavorative La realizzazione del programma di sviluppo Ferrero firmato oggi dal ministero dello Sviluppo economico, azienda, Invitalia e Regione Basilicata consentirà l‘inserimento entro il 2024 di 68 unità lavorative aggiuntive rispetto a quelle previste dal precedente… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) In Basilicata nuove assunzioni alladiper implementare la produzione dei: entro il 2024 l’inserimento di 68 unità lavorative La realizzazione del programma di sviluppofirmato oggi dal ministero dello Sviluppo economico, azienda, Invitalia e Regione Basilicata consentirà l‘inserimento entro il 2024 di 68 unità lavorative aggiuntive rispetto a quelle previste dal precedente… L'articolo Corriere Nazionale.

