Julio Cesar e la sua Inter | ' Con Conte sulla strada giusta E vi dico come finisce'

Torna il derby: c’è differenza tra coppa e campionato? “Il derby è sempre derby, però va pesato. In campionato il Milan è avanti e l’Inter insegue: vincere in coppa potrebbe significare mandare un mes ...

Julio Cesar sul momento dell'Inter. Questa l'intervista a Julio Cesar in edicola oggi. Le parole del portiere «Quando ho smesso di giocare è stato il mio primo pensiero: in giro ...

