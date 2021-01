Il Salvador non deve dimenticare il suo passato (Di martedì 26 gennaio 2021) Quasi centomila persone sono morte nella guerra civile, settemila sono scomparse. A 29 anni dalla firma della pace, che ha posto le basi della democrazia, il presidente vorrebbe invece gettare un manto di oblio sul passato. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Quasi centomila persone sono morte nella guerra civile, settemila sono scomparse. A 29 anni dalla firma della pace, che ha posto le basi della democrazia, il presidente vorrebbe invece gettare un manto di oblio sul. Leggi

Quasi centomila persone sono morte nella guerra civile, settemila sono scomparse. A 29 anni dalla firma della pace, che ha posto le basi della democrazia, il presidente vorrebbe invece gettare un mant ...

Vaccino Astrazeneca, perché l'Europa è lenta a dare il suo via libera?

Il vaccino di AstraZeneca è già stato autorizzato per uso emergenziale nel Regno Unito, in India, in Messico, in El Salvador, nella Repubblica domenicana, in Brasile, in Argentina, ...

Il vaccino di AstraZeneca è già stato autorizzato per uso emergenziale nel Regno Unito, in India, in Messico, in El Salvador, nella Repubblica domenicana, in Brasile, in Argentina, ...