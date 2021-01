Il carrello della spesa smart ti eviterà le code al supermercato (Di martedì 26 gennaio 2021) Quando Amazon decise di aprire un supermercato senza casse con un carrello della spesa smart he utilizzava fotocamere e QR code per pagare sembrava fantascienza. Adesso invece quell’esperienza oramai consolidata negli Stati Uniti potrebbe presto debuttare in Italia, seppur sotto sembianze leggermente diverse: i carrelli smart per fare la spesa. Da Amazon Go al carrello della spesa smart Il carrello della spesa smart Il carrello della spesa smart KrogerSe Amazon Go si basava su un complesso meccanismo di videosorveglianza che ti addebitava il totale ... Leggi su gqitalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Quando Amazon decise di aprire unsenza casse con unhe utilizzava fotocamere e QRper pagare sembrava fantascienza. Adesso invece quell’esperienza oramai consolidata negli Stati Uniti potrebbe presto debuttare in Italia, seppur sotto sembianze leggermente diverse: i carrelliper fare la. Da Amazon Go alIlIlKrogerSe Amazon Go si basava su un complesso meccanismo di videosorveglianza che ti addebitava il totale ...

CarloBianconi7 : @Vivodisogniebas Bar in un centro commerciale, caffè d'asporto, mi danno zucchero e palettina. Non si può mettere… - ishardwy : RT @AR72014: @domenicopanacea un icona che fa onore alla grandezza del brand (design pulito con il logo in primo piano, belli anche i color… - AndFranchini : RT @AR72014: @domenicopanacea un icona che fa onore alla grandezza del brand (design pulito con il logo in primo piano, belli anche i color… - FurnoDaniele : RT @AR72014: @domenicopanacea un icona che fa onore alla grandezza del brand (design pulito con il logo in primo piano, belli anche i color… - iSimo97 : RT @AR72014: @domenicopanacea un icona che fa onore alla grandezza del brand (design pulito con il logo in primo piano, belli anche i color… -

Ultime Notizie dalla rete : carrello della Arance e uva senza semi hanno riempito il carrello della spesa Freshplaza.it Treviglio, pedinata durante la malattia e licenziata. Il giudice: reintegro

spingere il carrello, aprire e chiudere il bagagliaio e, in un solo caso è successo, portare delle bottiglie di acqua? Perché è quello che la sua azienda le ha contestato, con foto e filmati ...

Tentano di rubare: denunciate

Una denuncia a piede libero e una multa di 400 euro a testa per aver violato le norme previste dai dpcm anti-covid. È il bilancio del rocambolesco pomeriggio che ha visto protagoniste due giovani senz ...

spingere il carrello, aprire e chiudere il bagagliaio e, in un solo caso è successo, portare delle bottiglie di acqua? Perché è quello che la sua azienda le ha contestato, con foto e filmati ...Una denuncia a piede libero e una multa di 400 euro a testa per aver violato le norme previste dai dpcm anti-covid. È il bilancio del rocambolesco pomeriggio che ha visto protagoniste due giovani senz ...