Governo di salvezza nazionale, la richiesta di Conte ai partiti (Di martedì 26 gennaio 2021) Governo di salvezza nazionale, in attesa delle prime consultazioni di Sergio Mattarella arriva l'appello del premier dimissionario Nessuna conferenza stampa, nessuna dichiarazione ufficiale ma un lungo post su Facebook. Le crisi di Governo nella terza decade del ventunesimo secolo cambiano forma e anche Giuseppe Conte si adatta. In serata, dopo la sue dimissioni, i primi L'articolo proviene da Inews.it.

