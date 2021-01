**Governo: Conte si dimette e guarda a ter, ma numeri non ci sono** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Ogni giorno la sua pena e oggi la pena si incarna nel pallottoliere del Senato e nell’immagine di un Conte ter che stenta a decollare. Con un Matteo Renzi che appare ancora decisivo: per ora resta scritta sulla sabbia la volontà di rendere i suoi numeri ininfluenti. Per tenere in piedi la maggioranza, il senatore di Rignano resta decisivo, una constatazione che rende i nervi fragili dell’intera maggioranza, dal Pd a Leu, passando da M5S allo stesso Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Ogni giorno la sua pena e oggi la pena si incarna nel pallottoliere del Senato e nell’immagine di unter che stenta a decollare. Con un Matteo Renzi che appare ancora decisivo: per ora resta scritta sulla sabbia la volontà di rendere i suoiininfluenti. Per tenere in piedi la maggioranza, il senatore di Rignano resta decisivo, una constatazione che rende i nervi fragili dell’intera maggioranza, dal Pd a Leu, passando da M5S allo stesso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - nzingaretti : Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca cr… - Pierferdinando : La scelta di #Conte è tanto giusta quanto tardiva. Si sono persi 15 giorni e non si è vista rafforzata la credibili… - Roky99760738 : RT @DeShindig: Se fossi parlamentare per avere la mia fiducia il nuovo governo dovrebbe avere questi requisiti: 1. Via Conte e daspo per i… - andreameli51 : Giuseppe #Conte: 'È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le m… -