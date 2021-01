Giornata della memoria, la commemorazione del Comune di Napoli (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Domani 27 gennaio, nell’ambito della Giornata della memoria, l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’Assessore Alessandra Clemente, deporrà alle ore 9 una corona in Via Luciana Pacifici nella zona degli Orefici, alla presenza del Prefetto di Napoli Marco Valentini. Subito dopo, in Piazza Bovio, ci sarà un momento di raccoglimento con la deposizione di un omaggio floreale alle ” pietre di inciampo ” della Piazza. L’Assessore Clemente infine alle ore 10 parteciperà in Prefettura alla cerimonia di consegna di riconoscimenti e medaglie ai napoletani o loro familiari ex internati nei campi di concentramento nazisti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domani 27 gennaio, nell’ambito, l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’Assessore Alessandra Clemente, deporrà alle ore 9 una corona in Via Luciana Pacifici nella zona degli Orefici, alla presenza del Prefetto diMarco Valentini. Subito dopo, in Piazza Bovio, ci sarà un momento di raccoglimento con la deposizione di un omaggio floreale alle ” pietre di inciampo ”Piazza. L’Assessore Clemente infine alle ore 10 parteciperà in Prefettura alla cerimonia di consegna di riconoscimenti e medaglie ai napoletani o loro familiari ex internati nei campi di concentramento nazisti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

