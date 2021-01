Debora muore in un incidente d'auto a 17 anni. Alla guida la sorella corteggiatrice di Uomini e Donne (Di martedì 26 gennaio 2021) Tragico schianto nel tardo pomeriggio ad Avellino nella zona di Rione di San Tommaso . Una ragazza di 17 anni ha perso la vita nell'incidente stradale che ha visto coinvolta la Smart sulla quale ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) Tragico schianto nel tardo pomeriggio ad Avellino nella zona di Rione di San Tommaso . Una ragazza di 17ha perso la vita nell'stradale che ha visto coinvolta la Smart sulla quale ...

leggoit : Avellino, Debora muore in un incidente a 17 anni. Alla guida la sorella corteggiatrice di Uomini e Donne - Rifugianima : RT @ilmessaggeroit: Avellino, incidente in Smart: Debora muore a 17 anni, sbalzata fuori dall'auto - Notiziedi_it : Tragedia ad Avellino, si ribalta la Smart: Debora muore a 17 anni - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Avellino, incidente in Smart: Debora muore a 17 anni, sbalzata fuori dall'auto - sokeeponmoving : RT @rep_napoli: Tragedia ad Avellino, si ribalta la Smart: Debora muore a 17 anni [di Pierluigi Melillo] [aggiornamento delle 19:43] https:… -