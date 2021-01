Crisi di governo, Azzolina: “Immutata stima e piena fiducia in Conte, presidente capace e perbene” (Di martedì 26 gennaio 2021) "Immutata stima e piena fiducia in un presidente capace, perbene, e in grado di guidare con equilibrio il Paese nei mesi più duri della sua storia recente". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) "in un, e in grado di guidare con equilibrio il Paese nei mesi più duri della sua storia recente". L'articolo .

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - fil_verde : @MassimGiannini Ok, ora riscrivilo senza piangere. P.S. Lo sai benissimo che non si andrà al voto (e chi ha causato la crisi di governo) - ultimenotizie : 'Credo che il Pd abbia dimostrato di essere un partito di grandissima responsabilità. Abbiamo bisogno di rilanciare… -