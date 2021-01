Covid-19, positivo anche il magnate Herù: l’uomo più ricco del Messico (Di martedì 26 gennaio 2021) Covid-19, è risultato positivo anche Carlos Slim Herù. Ecco le condizioni dell’80enne considerato l’uomo più ricco del Messico e il 23esimo dell’intero mondo. Un’altra autorevole figura messicana è risultata positivo al Covid-19: dopo l’annuncio di ieri del presidente nazionale Andrés Manuel López Obrador, nelle ultime ore è toccato anche al mega imprenditore Carlos Slim Herù. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 gennaio 2021)-19, è risultatoCarlos Slim. Ecco le condizioni dell’80enne consideratopiùdele il 23esimo dell’intero mondo. Un’altra autorevole figura messicana è risultataal-19: dopo l’annuncio di ieri del presidente nazionale Andrés Manuel López Obrador, nelle ultime ore è toccatoal mega imprenditore Carlos Slim. L'articolo proviene da Inews.it.

ladyonorato : In UK c’è una commissione d’inchiesta sul Covid. E ha accertato che ogni soggetto deceduto o ricoverato per varie c… - ladyonorato : ATTENZIONE: per tutti coloro che hanno SINTOMI Covid-19 (anche prima di avere esito di tampone positivo), specie in… - e_pisano : RT @ladyonorato: In UK c’è una commissione d’inchiesta sul Covid. E ha accertato che ogni soggetto deceduto o ricoverato per varie cause (f… - idkesse : RT @ladyonorato: In UK c’è una commissione d’inchiesta sul Covid. E ha accertato che ogni soggetto deceduto o ricoverato per varie cause (f… - Gianluc68325330 : RT @ladyonorato: In UK c’è una commissione d’inchiesta sul Covid. E ha accertato che ogni soggetto deceduto o ricoverato per varie cause (f… -