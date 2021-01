Conte da Mattarella per le dimissioni, Di Maio: “Avanti compatti” (Di martedì 26 gennaio 2021) Crisi di governo, Conte sale al Colle per rassegnare le dimissioni. Di Maio: “Non ci sono dubbi, compatti e determinati con il premier” E’ convocato per questa mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Crisi di governo,sale al Colle per rassegnare le. Di: “Non ci sono dubbi,e determinati con il premier” E’ convocato per questa mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare… L'articolo Corriere Nazionale.

NicolaPorro : #Conte ter? Il capo dello Stato darà altro tempo al premier, ma il suo vero obiettivo è un altro. Il retroscena ??… - Agenzia_Ansa : #Governo, #Conte si dimette domani. Prima il Cdm, poi al #Quirinale da #Mattarella. #Salvini: 'Quel che succede è v… - Agenzia_Ansa : #Governo, il premier Giuseppe #Conte potrebbe recarsi già oggi al #Quirinale per conferire con il presidente della… - Daniela60305637 : Buongiorno a tutti! Oggi non parlo del tempo, perché ben altre nuvole nere si addensano! Questa mattina Conte salir… - SoldMySoulToBTS : RT @La_manina__: Ma se Mattarella, nel discorso di fine anno, non avesse chiesto 'serietà, collaborazione e anche senso del dovere', cosa a… -