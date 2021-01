Consulente fiscale gira in Ferrari ma percepisce reddito di cittadinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) Brescia, 26 gennaio 2021 - girava in Ferrari, una 458 cabriolet presa a noleggio , ma percepiva il reddito di cittadinanza. Un Consulente fiscale bresciano, 46 anni , è stato iscritto dalla Procura di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 26 gennaio 2021) Brescia, 26 gennaio 2021 -va in, una 458 cabriolet presa a noleggio , ma percepiva ildi. Unbresciano, 46 anni , è stato iscritto dalla Procura di ...

Il professionista bresciano svolgeva la propria attività tra la Svizzera e l'Italia, promuovendo i propri servizi sui social network. Indagate altre 23 persone ...

BRESCIA, 26 GEN - La Procura di Brescia ha iscritto 23 persone nel registro degli indagati con l'accusa di aver indebitamente ottenuto il Reddito di cittadinanza. Nell'ambito dell'inchiesta, svolta da ...

