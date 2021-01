Atena Lucana | tutte le novità per riaprire le scuole in sicurezza

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel comune di, terzo in Campania, il ritorno in aula sarà accompagnato dall’istallazione nelle aule delledi innovativi dispositivi di sanificazione dell’aria. L’Amministrazione comunale doterà ledi, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei dispositivi di sanificazione dell’aria che garantiranno una perfetta aerazione delle aule e la salubrità degli ambienti. I dispositivi infatti oltre ad azzerare la presenza nell’aria di batteri, muffe, lieviti, VOC, PM2,5 e PM10, garantiscono l’eliminazione del 99,7% del virus Sars-CoV-2, come certificato dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche dell’Università degli Studi di Milano Luigi Sacco. I sanificatori hanno ottenuto anche la certificazione dell’Enea e ...

caligolamix : @MarcoZH11 da Atena Lucana, mi sono innamorato dell’Inter quando ha vinto lo scudetto di cartone. Poi mi sono abbon… -

Ultime Notizie dalla rete : Atena Lucana

Uno Tv Web

Nel comune di Atena Lucana, terzo in Campania, il ritorno in aula sarà accompagnato dall’istallazione nelle aule delle scuole di innovativi dispositivi di sanificazione dell’aria. L’Amministrazione co ...Per il comprensorio del Tanagro si è chiuso un anno terribile a causa di un virus subdolo che ha sconvolto tutto il mondo. L’11 aprile 2020 è stato messo in piedi un piano straordinario di controlli s ...