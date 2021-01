Xbox Series X/S e le esclusive: nel 2021 gli Xbox Game Studios potrebbero lanciare due giochi non annunciati (Di lunedì 25 gennaio 2021) Microsoft negli ultimi tempi si è concentrata intensamente sull'acquisizione di studi per rafforzare il portfolio del marchio Xbox. Quindi non sorprende che ci siano state voci da parte di sviluppatori e insider che suggeriscono che gli Xbox Game Studios lanceranno due giochi non annunciati quest'anno, secondo diverse fonti. Il Narrative Director di Xbox Dave Morgan ha rivelato sul suo profilo LinkedIn che un importante progetto AAA open-world non annunciato è attualmente in fase di sviluppo. Secondo quanto riferito, anche Compulsion Games, acquisita da Xbox Game Studios nel 2018, sta lavorando a un nuovo titolo. Su Linkedin, lo studio ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Microsoft negli ultimi tempi si è concentrata intensamente sull'acquisizione di studi per rafforzare il portfolio del marchio. Quindi non sorprende che ci siano state voci da parte di sviluppatori e insider che suggeriscono che glilanceranno duenonquest'anno, secondo diverse fonti. Il Narrative Director diDave Morgan ha rivelato sul suo profilo LinkedIn che un importante progetto AAA open-world non annunciato è attualmente in fase di sviluppo. Secondo quanto riferito, anche Compulsions, acquisita danel 2018, sta lavorando a un nuovo titolo. Su Linkedin, lo studio ...

