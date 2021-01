Tottenham, Mourinho avvisa Bale: “Non devo dargli minuti di gioco. Spetta a lui conquistarli in allenamento” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gareth Bale deve guadagnarsi la titolarità nel Tottenham così come tutti gli altri componenti della squadra. Questo in sentesi il Mourinho pensiero relativamente ai pochi minuti di gioco dati fin qui al gallese arrivato dal Real Madrid. Come riporta Sky Sports, il manager degli Spurs ha parlato anche in vista della sfida odierna contro il Wycombe di FA Cup non facendo sconti all'esterno d'attacco classe 1989.Mourinho: "Bale deve guadagnarsi minuti di gioco"caption id="attachment 1080867" align="alignnone" width="592" Mourinho Bale (getty images)/caption"Non posso dare minuti ai giocatori, i minuti in campo non sono qualcosa che posso dare. Non la penso in questa ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 25 gennaio 2021) Garethdeve guadagnarsi la titolarità nelcosì come tutti gli altri componenti della squadra. Questo in sentesi ilpensiero relativamente ai pochididati fin qui al gallese arrivato dal Real Madrid. Come riporta Sky Sports, il manager degli Spurs ha parlato anche in vista della sfida odierna contro il Wycombe di FA Cup non facendo sconti all'esterno d'attacco classe 1989.: "deve guadagnarsidi"caption id="attachment 1080867" align="alignnone" width="592"(getty images)/caption"Non posso dareai giocatori, iin campo non sono qualcosa che posso dare. Non la penso in questa ...

