Si vota in tutto in mondo ma non in Italia. C’è la pandemia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nonostante gli sforzi del premier Giuseppe Conte e della sua maggioranza di trovare i numeri che gli permettano di restare a Palazzo Chigi, l’ipotesi del voto anticipato si fa strada. Andrebbe bene al centrodestra, che i sondaggi danno in vantaggio, anche se in Forza Italia restano parecchi scettici. Pd e M5S, invece, sbandierano le consultazioni anticipate giusto per tentare di recuperare qualche senatore che vuole tenersi stretta la poltrona. In Parlamento è diffusa la convinzione che il presidente della Repubblica non scioglierà le Camere in un momento in cui il Paese si trova stretto tra la lotta al Covid e il piano di ripartenza europeo. Eppure nel resto del mondo le elezioni ci sono, eccome.Negli Stati Uniti si è votato a novembre, in piena emergenza pandemica. Le poche voci che consigliavano di posticipare le consultazioni sono ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nonostante gli sforzi del premier Giuseppe Conte e della sua maggioranza di trovare i numeri che gli permettano di restare a Palazzo Chigi, l’ipotesi del voto anticipato si fa strada. Andrebbe bene al centrodestra, che i sondaggi danno in vantaggio, anche se in Forzarestano parecchi scettici. Pd e M5S, invece, sbandierano le consultazioni anticipate giusto per tentare di recuperare qualche senatore che vuole tenersi stretta la poltrona. In Parlamento è diffusa la convinzione che il presidente della Repubblica non scioglierà le Camere in un momento in cui il Paese si trova stretto tra la lotta al Covid e il piano di ripartenza europeo. Eppure nel resto delle elezioni ci sono, eccome.Negli Stati Uniti si èto a novembre, in piena emergenza pandemica. Le poche voci che consigliavano di posticipare le consultazioni sono ...

