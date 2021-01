Sci alpino | Coppa del Mondo Garmisch 2021 | programma | orari | tv Donne impegnate con discesa e superG

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sarà ancora la velocità ad essere protagonista nel prossimo fine settimana delladeldi scifemminile: sabato 30 e domenica 31 sulle nevi tedesche diPartenkirchen, si disputeranno rispettivamente unaed un super-G, entrambi alle ore 11.00. Prove cronometrate dellagiovedì 28 e venerdì 29. Tutte le gare delladeldi scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su ...