Roma, Dzeko si allena a parte: è ancora gelo con l'allenatore Fonseca (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Roma deve fare i conti con il caso Dzeko. I giallorossi sono reduci dal successo in campionato contro lo Spezia, ma la prestazione non è stata di certo entusiasmante. La vittoria è arrivata solo nei secondi finali, ma c'è preoccupazione nell'ambiente giallorosso in vista delle prossime partite. In particolar modo l'intenzione è quella di trovare l'intesa con Edin Dzeko, ma il rapporto con l'allenatore Fonseca sembra ai minimi storici. Le ultime sul caso Dzeko Secondo le ultime notizie ufficiali il bosniaco deve ancora smaltire un infortunio, una contusione rimediata dopo l'eliminazione in Coppa Italia sempre contro lo Spezia. Ma continua il gelo con l'allenatore Fonseca, la dirigenza sta provando in ogni modo a ...

Sport_Mediaset : Mercato #Juventus, ipotesi di scambio con la #Roma: #Bernardeschi per #Dzeko. Il bosniaco, che ha rotto con… - capuanogio : ?? La #Roma ha aperto a uno scambio di prestiti tra #Dzeko ed #Eriksen ma da #Suning è arrivato un no secco. Non c’… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ALLENAMENTO IN CORSO A TRIGORIA Per Edin Dzeko seduta individuale #SkySport #SerieA #EdinDzeko… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Schira: 'Roma, anche oggi Dzeko si è allenato a parte, la situazione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Schira: 'Roma, anche oggi Dzeko si è allenato a parte, la situazione' -