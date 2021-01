Recovery: Conte, 'non è piano governo ma di sistema-Italia, ripartire più forti' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “L'obiettivo è offrire una pronta ripresa al Paese, dopo questi mesi di sofferenza e recessione economica. Stiamo creando le premesse per ripartire più forti di prima”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con Confindustria. “Questo non è un piano del governo ma del sistema-Italia - ha rimarcato il presidente del Consiglio - quindi deve essere ampiamente condiviso e costituire le basi per ricostruire e trasformare il Paese garantendo una robusta ripresa, una più efficace resilienza e la realizzazione delle riforme che valgano a superare le carenze strutturali del Paese e a migliorarne la competitività. Dobbiamo affrontare questa sfida, tra le più importanti dal secondo dopoguerra, con spirito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “L'obiettivo è offrire una pronta ripresa al Paese, dopo questi mesi di sofferenza e recessione economica. Stiamo creando le premesse perpiùdi prima”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppenel corso dell'incontro con Confindustria. “Questo non è undelma del- ha rimarcato il presidente del Consiglio - quindi deve essere ampiamente condiviso e costituire le basi per ricostruire e trasformare il Paese garantendo una robusta ripresa, una più efficace resilienza e la realizzazione delle riforme che valgano a superare le carenze strutturali del Paese e a migliorarne la competitività. Dobbiamo affrontare questa sfida, tra le più importanti dal secondo dopoguerra, con spirito ...

