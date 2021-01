Qui era una simpatica bimba, oggi protagonista al GF Vip: chi è? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Qui è una tenera bimba con il suo cappellino. La bellezza e gli occhi azzurri sono gli stessi di oggi. Grande protagonista al GF Vip: l’avete riconosciuta? Foto da Instagram: @adua.del.vescoIn questo tenero scatto è soltanto una dolce bambina con il suo cappellino e il grembiule rosa, i capelli mossi e gli occhi azzurri. Quelli sono gli stessi che ha ancora oggi. In questi mesi l’abbiamo vista affermarsi come una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip. Non siete riusciti a riconoscerla dalla foto? Ecco allora qualche indizio. È nata in Sicilia – per la precisione a Messina – nel 1992. Di mestiere fa l’attrice, in particolare famosa per aver recitato in alcune fiction di successo. È conosciuta con uno pseudonimo e ha fatto tanto discutere per la sua passata relazione con un altro ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Qui è una teneracon il suo cappellino. La bellezza e gli occhi azzurri sono gli stessi di. Grandeal GF Vip: l’avete riconosciuta? Foto da Instagram: @adua.del.vescoIn questo tenero scatto è soltanto una dolce bambina con il suo cappellino e il grembiule rosa, i capelli mossi e gli occhi azzurri. Quelli sono gli stessi che ha ancora. In questi mesi l’abbiamo vista affermarsi come una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip. Non siete riusciti a riconoscerla dalla foto? Ecco allora qualche indizio. È nata in Sicilia – per la precisione a Messina – nel 1992. Di mestiere fa l’attrice, in particolare famosa per aver recitato in alcune fiction di successo. È conosciuta con uno pseudonimo e ha fatto tanto discutere per la sua passata relazione con un altro ...

borghi_claudio : Tornato in zona rossa... qui di solito a quest'ora c'era il mondo - LiaCapizzi : Sofia Goggia: 'In Val d'Isere mi hanno regalato una mucca, qui c'era in palio un campanaccio e volevo regalarlo all… - ZZiliani : Qui #Sottil ha già spostato palla verso il centro del campo: #Brahim sulla corsa lo trascina a terra. Era rigore. D… - lilspoonharree : RT @GIOWLOU: qui per ricordarvi del fatto che twitter litiga per quale era di harry sia meglio, ma Lou se le è scopate tutte senza preferen… - Mari_perfectnow : RT @GIOWLOU: qui per ricordarvi del fatto che twitter litiga per quale era di harry sia meglio, ma Lou se le è scopate tutte senza preferen… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui era Renzi, il fatidico giorno è qui: era ora! Il Fatto Quotidiano Ultima settimana di mercato. Pradè si gioca la riconferma

Sette giorni intensi per la Fiorentina, diverse situazioni da risolvere. Bocche cucite da Commisso ai dirigenti. Il ...

Scuola, al Kant l'occupazione è all'insegna della sicurezza: “Qui tutti rispettiamo le regole”

Tamponi, mascherine, gel, nel liceo classico e linguistico al confine tra Centocelle e Torpignattara tutto trasuda responsabilità ...

Sette giorni intensi per la Fiorentina, diverse situazioni da risolvere. Bocche cucite da Commisso ai dirigenti. Il ...Tamponi, mascherine, gel, nel liceo classico e linguistico al confine tra Centocelle e Torpignattara tutto trasuda responsabilità ...