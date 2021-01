Le dimissioni al Colle, poi l’appello ai partiti La via di Conte per il governo «ter» I dubbi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Al Senato i numeri per Bonafede sono così risicati che rischierebbero di azzoppare il capodelegazione dei grillini al governo Leggi su corriere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Al Senato i numeri per Bonafede sono così risicati che rischierebbero di azzoppare il capodelegazione dei grillini al

alecavo : RT @SimoneAlliva: In vista del voto sulla relazione sulla Giustizia del Guardasigilli #Bonafede, previsto per giovedì al Senato (dove dai 1… - zazoomblog : Le dimissioni al Colle poi l’appello ai partiti. La via di Conte per il governo «ter» I dubbi del premier -… - MMastrantuono : RT @SimoneAlliva: In vista del voto sulla relazione sulla Giustizia del Guardasigilli #Bonafede, previsto per giovedì al Senato (dove dai 1… - SimoneAlliva : In vista del voto sulla relazione sulla Giustizia del Guardasigilli #Bonafede, previsto per giovedì al Senato (dove… - IoTempesta : @GiuliaGrilloM5S Berlusconi presidente della Repubblica italiana. dedico la mia vita per fare spettacolo sotto il C… -

Ultime Notizie dalla rete : dimissioni Colle Crisi di Governo, non si escludono dimissioni del premier e un “Conte ter”. Lucia Azzolina resterà al Ministero dell’Istruzione? Orizzonte Scuola Governo, bivio Conte: dimissioni e ter o azzardo in Senato. M5S-Pd, spiragli a Italia Viva

Il vicolo è (quasi) cieco. A pochi giorni dalla sfida dei numeri in Parlamento sulla relazione del Guardasigilli, Alfonso Bonafede, il premier è a un bivio: ...

Crisi di governo, Conte pensa a dimissioni e reincarico. Gelo da Pd e centristi

Avrebbe voluto andare alla conta, morire per Bonafede, ma alla fine sembra sia prevalsa l’ipotesi di una sua salita al Colle, con dimissioni e reincarico per un governo Conte ter. Un tenue dialogo c’e ...

Il vicolo è (quasi) cieco. A pochi giorni dalla sfida dei numeri in Parlamento sulla relazione del Guardasigilli, Alfonso Bonafede, il premier è a un bivio: ...Avrebbe voluto andare alla conta, morire per Bonafede, ma alla fine sembra sia prevalsa l’ipotesi di una sua salita al Colle, con dimissioni e reincarico per un governo Conte ter. Un tenue dialogo c’e ...