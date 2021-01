L'amministrazione: 'Ufficio distaccato di Fornaci, apertura ampliata dalla seconda metà di febbraio' (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'amministrazione comunale di Barga ritorna sull'argomento dell'Ufficio distaccato di Fornaci di Barga per fare chiarezza dopo le recente affermazioni apparse sulla stampa. "Già nel comunicato stampa ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'comunale di Barga ritorna sull'argomento dell'didi Barga per fare chiarezza dopo le recente affermazioni apparse sulla stampa. "Già nel comunicato stampa ...

Ultime Notizie dalla rete : amministrazione Ufficio Carenza di personale all'Ufficio Tecnico di Milazzo. L'Amministrazione scrive al Ministero 98Zero.com Pomezia sommersa dalle richieste di condono edilizio. Il sindaco risponde

Sul Comune di Pomezia pesa una quantità enorme di istanze di condono edilizio ferme da decenni. Faldoni su faldoni di pratiche che aspettano di essere lavorate e tanti, tanti soldi che il Comune potre ...

Comune di Barga; l’ufficio distaccato di Fornaci da febbraio aperto come promesso per sei giorni a settimana. BARGA – L’amministrazione Comunale di Barga, per giusta informa ...

